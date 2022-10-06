Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da AB Komisyonu Başkanı ve Çekya Başbakanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile bir araya geldi.
Prag
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da AB Komisyonu Başkanı ve Çekya Başbakanı ile bir araya geldi https://t.co/LjSgbZqY7b pic.twitter.com/fhdmwziRrd— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 6, 2022
Prag Kalesi'nde yapılan üçlü görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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