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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da AB Komisyonu Başkanı ve Çekya Başbakanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile bir araya geldi.

Mehmet Tosun   | 06.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da AB Komisyonu Başkanı ve Çekya Başbakanı ile bir araya geldi

Prag

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi.

Prag Kalesi'nde yapılan üçlü görüşme, basına kapalı gerçekleşti.


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