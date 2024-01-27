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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 35 bin sağlık personeli alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." dedi.

27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 35 bin sağlık personeli alacağız

İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ecdadın, Cumhuriyetin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız güç haline gelebildiği için dik duruş sergiliyor." şeklinde konuştu.

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