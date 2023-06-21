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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Mehmet Tosun  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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