Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice sağlıklı, mutlu yıllara... Devlet Bahçeli." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme ve kesilen doğum günü pastasına dair görsellere de yer verdi.
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Nice sağlıklı, mutlu yıllara... @dbdevletbahceli pic.twitter.com/QvKDD6jQwa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2022