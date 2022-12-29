Dolar
18.71
Euro
19.98
Altın
1,818.51
ETH/USDT
1,196.20
BTC/USDT
16,612.00
BIST 100
5,476.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutladı.

Sefa Mutlu   | 29.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice sağlıklı, mutlu yıllara... Devlet Bahçeli." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme ve kesilen doğum günü pastasına dair görsellere de yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'deki altı aylık görevlerini tamamlayan "Boralar" yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
Düzce'de 1639 şişe sahte içki ele geçirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selin yaşandığı Kumluca'daki çalışmaları inceledi
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic yarın Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde

Yem ve gübre üreticileri de fiyat indirimlerine destek verecek

Yem ve gübre üreticileri de fiyat indirimlerine destek verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet