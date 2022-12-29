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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş   | 29.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 adet gül takdim ederken, Erdoğan da doğum günü 1 Ocak olan Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.

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