Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havaalanı'nın adı Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.
Mardin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz." dedi.
Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasına, kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek başladı. "Havalimanından buraya gelene kadar cadde boyu Mardinli kardeşlerimle hakikaten çok farklı bir buluşmayı gerçekleştirdik." diyen Erdoğan, törene katılanların resmi rakamını sorduğunda ise "75 bin kişi meydanda." yanıtını aldığını aktardı. Erdoğan, şöyle konuştu:
"Elhamdülillah. Bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu bir 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki 'Hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin'e, aşkıma. Çekilin başımdan Allah aşkına, ben sevdim Mardin'i bundan kime ne?' Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i de tüm insani zenginlikleriyle, özellikle Mardinli kardeşlerimi de Allah için seviyoruz."
Kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden kopartmak için çok uğraştıklarını, her türlü fitneyi, her türlü fesadı, her türlü baskıyı, zulmü denediklerini ama Mardin'in kim olduğunu asla unutmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Biz de Mardin'i hiçbir zaman unutmadık. Hep kalbimizde yaşattık. Hep bağrımıza bastık. Bununla kalmadık şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. Terör belasından kurtuldukça, potansiyelini harekete geçirdikçe, Mardin'in de bu altyapının hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Tabii bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz."
"Yüz yerden yar yüz yerden, yaralayan yüz yerden. Sensiz canım sağ olmaz, tabip gelse yüz yerden" dizelerini okuyan Erdoğan, "Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten, Mardin'e eser kazandırmaktan asla geri durmadık." dedi.
17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışı
Bugün, Mardinli vatandaşlarla hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdıkları toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya, güncel bedeli 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yaptıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Eğitimde, ana sınıfından liseye kadar her seviyede, yapımı tamamlanan okulları, spor salonlarını, pansiyonlarını, çevre düzenlemeleriyle resmen hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin derslik binaları ve çevre düzenlemesi yatırımlarının açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve sporda mahallelerimize yaptığımız futbol sahalarını, yarı olimpik yüzme havuzunu, öğrenci yurtlarını, spor salonları ve sahamızın bakım onarım çalışmalarının açılışını yapıyoruz.
❝Mardin Havaalanı'nın adı Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirilecek❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 17, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’deki toplu açılış töreninde konuştu https://t.co/JHcqS34gNy pic.twitter.com/w7zVbQlrfZ
Ulaştırmanın toplamda 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları ile Midyat Nusaybin Yolu'nu, Kızıltepe Köprülü Kavşağı'nı, Derik Şehir Geçişi ve Kızıltepe Yolu'nu, Mardin Devlet Hastanesi Kavşağı'nı, ayrıca şehir genelinde tamamlanan çok sayıda yol projesini bugün hizmete açıyoruz. Mardin-Savur Yolu'nu da inşallah en kısa sürede yapıyoruz."
"Petrol arama çalışmalarını hızlandırdık"
Devlet Su İşleri tarafından 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanan Derik Ovası Sulaması'nı da bugün resmen hizmete sunacaklarını bildiren Erdoğan, bu projeyle 14 köye yayılan 91 bin hektarın üzerinde araziyi cazibeli kanal sayesinde herhangi bir enerji gideri olmadan suyun bereketiyle buluşturduklarını vurguladı.
Erdoğan, böylece suyla buluşan arazilerin yılda iki defa ekilebileceğini, dört kat fazla zirai gelir sağlayabileceğini ve 9 bin kişiye ilave istihdam oluşturacağını kaydetti.
Mardin ve ilçelerinde 1 milyar 108 milyon liralık yatırım tutarıyla ve güncel rakamla 3 milyarı aşkın bedelle hayata geçirilen yüzlerce enerji tesisinin açılışını da buradan yapacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı kütüphaneyle kültür projelerini de buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardin'imizdeki doğal gaz altyapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.
Mardin Büyükşehir Belediyemiz, güncel bedeliyle 2 milyar liraya yakın bir yatırımla yüzlerce altyapı ve üst yapı projesini tamamladı. Aynı şekilde Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli belediyelerimiz de kendi sorumluluk alanlarında çok sayıda projeyi bitirdi. Tüm bu belediye yatırımlarının, resmi açılışını da buradan yapıyoruz."
Mardin Organize Sanayi Bölgesinde güncel tutarıyla yaklaşık 3 milyar lirayı bulan yatırımla faaliyete geçen 16 ayrı fabrikanın, şehirde açılan 3 ayrı otelin resmi açılışını da gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerinin destekleriyle faaliyete geçen çok sayıda işletme ve tesisi de törenle bugün hizmete açacaklarını anlattı.
Erdoğan, "Tüm bu eser ve hizmetlerin Mardin'e, Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında katkısı bulunan bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü, hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Sadece bu kadar da değil geçtiğimiz 20 yılda Mardin'i, yaptığımız 48 milyar liralık kamu yatırımlarıyla her alanda destekledik, geliştirdik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz.
(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na) Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş.
Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz.
(İmamoğlu'na mahkumiyet kararı) Konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret.
En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu, hiç kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.
Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz.
Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa ve ortakları, birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına çıkıp adaylarını ilan etsinler.
(İmamoğlu kararı)Henüz biten yargı süreci, yasak yok. Asıl çarpıklık, yargı sürecinin 6'lı masanın siyasi çekişmesinin mezesi haline getirilmeye çalışılması."
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