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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret etti.

Mümin Altaş, Merve Yıldızalp  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret etti

KUALA LUMPUR

Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu ülkede Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Petronas İkiz Kulelerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti.

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