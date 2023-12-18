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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macaristan ile ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orban'la akdettiğimiz ortak siyasi bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık." dedi.

18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macaristan ile ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Orban ile) Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ile bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacminin geçen yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Erdoğan, "Orban'la akdettiğimiz ortak siyasi bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze) Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz." " diye konuştu.

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