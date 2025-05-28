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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor

28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor

Laçın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da "28 Mayıs Bağımsızlık Günü" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ Zaferi, bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi çok daha kuvvetli Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor." dedi.

Erdoğan, "30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit, başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir." diye konuştu.

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