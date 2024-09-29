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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yapacak

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla akşam saatlerinde Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı yapılacak.

Mustafa Hatipoğlu  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yapacak

İstanbul

Sosyal medya platformu X'te, "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışını Erdoğan'ın gerçekleştireceği merkez, 150 bin metrekare büyüklüğe sahip.

Erkek ve kadın milli takımı ile altyapı takımlarının yeni evi olacak merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli basketbol lisesi, otel, kamp merkezi, fitness salonu yer alacak.

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