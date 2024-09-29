Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yapacak
İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla akşam saatlerinde Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı yapılacak.
İstanbul
Sosyal medya platformu X'te, "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışını Erdoğan'ın gerçekleştireceği merkez, 150 bin metrekare büyüklüğe sahip.
Erkek ve kadın milli takımı ile altyapı takımlarının yeni evi olacak merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli basketbol lisesi, otel, kamp merkezi, fitness salonu yer alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.