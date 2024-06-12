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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Tosun  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

"İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikaları bir an önce sona ermeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, İspanya'nın Filistin'e desteğinin önemli olduğunu, uluslararası camianın İsrail'e baskısını artırmasının kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini söyledi.

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