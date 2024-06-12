Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.
Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'de, İspanya Kralı Felipe VI ile görüştü https://t.co/ZntgJ0ewfs— AA Canlı (@AACanli) June 12, 2024
Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.
"İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikaları bir an önce sona ermeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, İspanya'nın Filistin'e desteğinin önemli olduğunu, uluslararası camianın İsrail'e baskısını artırmasının kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.