Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,564.50
BTC/USDT
66,264.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın kalplerimize huzur, Filistin ve Sudan'a barış getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın kalplerimize huzur, Filistin ve Sudan'a barış getirmesini diliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aziz Milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranında da yayınlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı: Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum
Çanakkale'de Mehmetçikler, kışlada komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: İnşallah bu bayram İsrail'in 'Kahhar' ismiyle kahrolduğu bir bayram yaşarız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın kalplerimize huzur, Filistin ve Sudan'a barış getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın kalplerimize huzur, Filistin ve Sudan'a barış getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet