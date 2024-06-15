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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
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