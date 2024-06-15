Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.
Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/bNHUjRxxQT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2024
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.