Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi.
Borgo Egnazia
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Lula da Silva ile görüşmesinde, Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bu katliamları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüştü https://t.co/gC2DylqxhW— AA Canlı (@AACanli) June 14, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.