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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından yurda döndü.

Muhammed Gencebay Gür  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İstanbul

Özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

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