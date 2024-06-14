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Tokat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle marketin camları kırıldı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta bir marketin camları kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı, parçaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Ekber Türkoğlu  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Tokat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle marketin camları kırıldı, 5 kişi yaralandı

Tokat

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatılardan kiremitler uçtu.

Mahmutpaşa Mahallesi'nde bir zincir marketin camları da kuvvetli rüzgar nedeniyle patladı.

Bu sırada içerde alışveriş yapan 3 kişi ile 2 çalışan, cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bir apartmanın çatısından uçan kiremit de bir kişinin koluna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turhal ilçesinde de üzerine ağaç devrilen kişi, Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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