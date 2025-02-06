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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Gökçe Karaköse, Muhammed Nuri Erdoğan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma

İstanbul/Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret eden kişinin İzmir'de gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."

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