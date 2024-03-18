Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız. Can çekişen ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına, milletin başına tekrar bela olmasına izin vermeyeceğiz. Amacımız evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinden tamamen kurtulmuş, yolu da bahtı da aydınlık bir Türkiye teslim etmektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.