Dolar
32.30
Euro
35.11
Altın
2,159.80
ETH/USDT
3,505.10
BTC/USDT
67,418.00
BIST 100
8,718.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 60. Kuruluş Yılı Ödülleri" programında konuşuyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok." dedi.

18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız. Can çekişen ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına, milletin başına tekrar bela olmasına izin vermeyeceğiz. Amacımız evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinden tamamen kurtulmuş, yolu da bahtı da aydınlık bir Türkiye teslim etmektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı şubatta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 81 ilimizi en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği" iddiasını yalanladı
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümden başka çare yok

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm göstergeler doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile gözümüzü geleceğe diktik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile gözümüzü geleceğe diktik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet