Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,827.45
ETH/USDT
3,906.20
BTC/USDT
49,960.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”na katılacak
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu İlim Öğrenenler Vakfı Kurucu Mütevelli Heyetinde yer alan Osman Yılmaz için Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Muhittin Sandıkçı   | 04.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da cenaze törenine katıldı

Rize

Bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Yılmaz için Güneysu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da çok büyük himmet ve gayretleri olan, 75 yıllık ömründe özellikle devlete hizmetteki çabalarıyla nam salmış bir hocayı Hakk'a uğurladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz camimizin yapımında Osman Hoca'mızın gayretlerine, özellikle hizmetlerine şahidim. Bu camimizin yapımında Osman Hoca'mızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Gerek yetiştirdiği talebeleri gerek şuradaki emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretleri, bunların hepsinin şahidiyiz, biliyoruz. Tabii aynı ilçenin birer evladı olmak hasebiyle de bugün en azından cenaze namazına yetişmek, cenaze namazında bulunmak bizlere de nasip oldu. Bundan dolayı da ayrıca mutluyum, memnunum. Rabb'im bizlere sevgili habibinin özellikle sancağı altında bulunmayı nasip etsin. Rabb'im hepimize bu sancağın altında bulunmayı nasip etsin."

"Kullu nefsin zaikatul mevt. Sümme ileyna turceun" ayetini okuyan Erdoğan, "Bu en büyük ilahiye hepimiz müntesibiz. Vakti saati geldiğinde, bir an ne ileri, bir an ne geri. Böyle bir yetkimiz, tasarrufumuz yok. O an geldiğinde hepimiz ona uyacağız. Yeter ki imanla, Kur'an'la bunu yerine getirmiş olalım. Bütün aileye özellikle şahsım, ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum. İslam ümmeti olarak da arkadaşlar, kardeşler az önce bizler tezkiyemizi Rabb'imize zaten yaptık. Bu tezkiye üzere Rabb'im bizleri inşallah sevgili habibine komşu eylesin." diye konuştu.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 büyük oranda aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişileri etkiliyor
Yeni varyantları önlemede en önemli iki faktör kurallara uymak ve aşılanmak
3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
ABD'de sağlık yetkilileri, Beyaz Saray'a üçüncü doz Kovid-19 aşılarının gecikebileceğini bildirdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi'ndeki iradeyle Türk milleti, İstiklal Mücadelesi'ni zaferle sonuçlandırmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı
Erdoğan'dan Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik

Erdoğan'dan Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı açık tutmakta ve en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı açık tutmakta ve en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız