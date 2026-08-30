Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ve Al-Musrati ile yollarını ayırdı

Can Öcal
30 Ağustos 2026•Güncelleme: 30 Ağustos 2026
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 1 gol attı.
Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu Moatasem Al-Musrati ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin sona erdirildiği belirtildi.
Al-Musrati, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı.