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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşleri kabul etti

Zafer Fatih Beyaz   | 26.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşleri kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Filistinli Rahaf ile Muhammed Halil Salman kardeşleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Filistinli 11 yaşındaki kız çocuğu Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye 6 Ağustos 2022'de düşen İsrail füzesinden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 18 Ağustos 2022'de Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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