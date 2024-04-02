Cumhurbaşkanı Erdoğan Gayrettepe'deki yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı.
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