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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gayrettepe'deki yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gayrettepe'deki yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı.


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