Dolar
27.21
Euro
28.86
Altın
1,923.91
ETH/USDT
1,574.70
BTC/USDT
26,132.00
BIST 100
8,256.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.

25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz

Nahçıvan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı ve imza töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı) Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dedi.

"(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur." diyen Erdoğan, "Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Karabağ'daki antiterör operasyonuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencerelerinin açıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görmeye başlarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görmeye başlarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet