Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.
Nahçıvan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı ve imza töreninde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı) Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dedi.
"(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur." diyen Erdoğan, "Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Karabağ'daki antiterör operasyonuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencerelerinin açıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.