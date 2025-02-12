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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da resmi törenle karşılandı

12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da resmi törenle karşılandı

Cakarta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

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