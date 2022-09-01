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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir

01.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20 Bin Öğretmen Atama Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir"

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