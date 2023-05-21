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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Defne Devlet Hastanesi yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak

21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Defne Devlet Hastanesi yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak

Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da Defne Devlet Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'nin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

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