Dolar
28.24
Euro
29.92
Altın
1,995.80
ETH/USDT
1,818.20
BTC/USDT
34,708.00
BIST 100
7,739.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü şekilde adım atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Her biri milletimizin gurur abidesi olan muhteşem eserler ve hizmetlerle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı şekilde adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaan Bozdoğan  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü şekilde adım atıyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her biri milletimizin gurur abidesi olan muhteşem eserler ve hizmetlerle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı şekilde adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" etiketi ile Türk bayrağı emojisi kullandığı paylaşımında, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında güçlü, müreffeh ve itibarlı Türkiye" başlıklı görsele de yer verildi.

Görselde Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yusufeli Barajı, TCG Anadolu, Togg, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, insansız hava araçları ile yerli ve milli savunma sanayi araçları yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü şekilde adım atıyoruz
İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi Çin medyasında
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Güçlü ve büyük Türkiye kimseyi arkada bırakmıyor, bırakmayacak
Anıtkabir'e Cumhuriyet'in 100. yılında rekor ziyaret

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü şekilde adım atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü şekilde adım atıyoruz

Bandırma Gemi Müzesi'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 5 bin ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

MEB'den yurt dışı temsilciliklere Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için dijital tarih albümü

MEB'den yurt dışı temsilciliklere Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için dijital tarih albümü
GÖRÜŞ - Türkiye'nin bir robotik harp müşterek ihtisas birliğine ihtiyacı var

GÖRÜŞ - Türkiye'nin bir robotik harp müşterek ihtisas birliğine ihtiyacı var
İELEV Okulları, Cumhuriyet'in 100. yılını törenle kutladı

İELEV Okulları, Cumhuriyet'in 100. yılını törenle kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet