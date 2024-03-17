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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, DEM'le yine gizli saklı bir işbirliği halinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir işbirliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar." dedi.

17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, DEM'le yine gizli saklı bir işbirliği halinde Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Konya

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya Kılıçarslan Meydanı'ndaki mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir işbirliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir." ifadelerini kullandı.

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