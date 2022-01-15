Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız
Aydın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı.
Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın'da, ovasıyla, dağıyla, deniziyle eşsiz güzelliklere sahip bu kadim şehirde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Aydın'ın Çakabey'den beri bin yıldır istiklalin önemini de bedelini de çok iyi bilen bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, Milli Mücadele'nin öncü şehri Aydın'ın rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Kendilerinin de Aydın'a olan sevgilerini, muhabbetlerini, kıymet ve kadir bilirliklerini 20 yıla yakındır yaptıkları hizmetlerle, kazandırdıkları eserlerle ispatladıklarını dile getiren Erdoğan, bugün de kente ziyaretlerini, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istediklerini kaydetti.
Erdoğan, bugün eğitimde, çeşitli ilçelerde inşa edilen 92 dersliğe sahip anaokulundan liseye kadar her seviyedeki 11 okulun, üniversitenin, hastane ek binasının, psikiyatri binasının, eğitim ve iktisat fakülteleri binalarının resmi açılışlarını yapacaklarını belirterek, gençlik ve sporda 4 bin 400 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu, 3 gençlik merkezini, 6 spor salonunu ve diğer yatırımları hizmete açacaklarını belirtti.
Sağlıkta, çeşitli ilçelere kazandırdıkları devlet hastane binalarını, aile sağlık merkezlerini, ağız ve diş sağlığı merkezini, il sağlık müdürlüğü hizmet binasının resmi açılışlarını yapacaklarını aktaran Erdoğan, çevre ve şehircilikte TOKİ'nin 206 konutunun, İller Bankası altyapı projelerinin hizmet binalarının açılışını yapacaklarını anlattı.
Tarımda 360 milyon liralık bir yatırımla tamamladıkları Gökbel Barajı'nı, 4 sulama tesisini, dere ıslahı çalışmasını, 29 tarımsal destekleme, 9 gıda tesisi hibe projesini resmen hizmete alacaklarını dile getiren Erdoğan, ulaştırmada, Kuşadası Liman Başkanlığı Hizmet Binası'nı, Gar Binası ve köprü restorasyonu projelerini, enerjide, iletim hatları ve trafo yatırımlarını, içişlerinde karakol binalarını, çok sayıda sosyal tesisi, restorasyon projelerini, altyapı yatırımlarını, sanayide Aydın Organize Sanayi Bölgesi Atık Tesisi'ni, Diyanetin yapımını tamamladığı camileri ve diğer kurumların şehre kazandırdığı diğer yatırımları hizmete açacaklarını bildirdi.
Erdoğan, Söke'de Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kağıt üretim tesisinin açılışını da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "İlk etabının yatırım tutarı 550 milyon dolar. Halen inşası devam eden ikinci etabının yatırım tutarı da 450 milyon dolar olan bu fabrika bittiğinde, 1 milyar dolarlık bir tesisi Aydınımıza, Söke'ye kazandırmış oluyoruz." dedi.
"2023'te artık bu işi Aydın'da bitirelim"
Fabrikanın, Türkiye'nin yıllık 250 milyon dolarlık kağıt ithalatının önüne geçeceğini, 200 milyon dolarlık da ihracat yapacağını vurgulayan Erdoğan, şunları belirtti:
"Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme hedefimize önemli bir katkı yapacak bu yatırımın ülkemize ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklere, terör örgütlerinin payandalarıyla yol yürüyen siyasetçilere değil, işte bu tür eserlere, hizmetlere ihtiyacı vardır. Şair ne diyor? 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşmaya, övünmeye devam edeceğiz. İnsanımıza iş, aş sağlayacak, geleceğine güvenle bakmasını temin edecek her gayretin yanındayız, yanında duracağız. Bugün burada açılışını yaptığımız tüm bu eser ve hizmetlerin Aydın'ımıza, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."
Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin bayrak şehri Aydın'da geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yapacağını, dertleşeceğini aktaran Erdoğan, "Öyle bir dertleşelim ki Haziran 2023'te artık bu işi Aydın'da bitirelim." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, dünyanın pek çok tarihi atılım yaşadığı son 2 asrını siyasi, askeri, ekonomik kayıplarla ve istiklal mücadeleleriyle geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, Osmanlı'nın yıkılışından sonra kurulan Cumhuriyet döneminde de bu mücadelelerin süregeldiğini hatırlattı.
"Menderes'in mektubunu okudu'
Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma hamlelerinin önü sinsi tuzaklar ve provokasyonlarla kesildiğine dikkati çeken Erdoğan, insanların demokrasi ve özürlük taleplerinin önünün darbeler ve vesayetle tıkandığına dikkati çekti.
Milletin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ilişkisinin kopartılmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu kayıpların bize maliyeti çok ağır olmuştur. Kanımızla yoğurarak vatan toprağı yaptığımız, defalarca düşman istilasından ve terör tehdidinden kurtardığımız, ebedi yurdumuz olarak gördüğümüz ülkemizin köyleri, ilçeleri, illeri en temel altyapılardan mahrum kalmıştır. Yokluğun, yoksulluğun pençesinde kıvranan, bir avuç toprağı ekip biçerek karnını doyurmaya çalışan insanlarımız buldukları ilk fırsatta kendilerini şehirlere, hatta yurt dışına atmıştır. Oralarda da zorlu hayat şartları insanlarımızın yakasını bırakmamıştır. Bir yandan geçim derdi, bir yandan faşizan baskılar altında bunalan milletimiz rahmetli Menderes gibi kendi bağrından çıkan liderlerin açtığı özgürlük ikliminde bir parça nefes alabilmiştir."
Menderes'in idamından önce yazdığı son mektubu okuyan Erdoğan, bunun kadir kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cellatlarına karşı bile bu kadar merhametli bir insana kıyanların, millete karşı sergiledikleri acımasızlığa, bu mektubun yazıldığı tarihten sonraki dönemlerde de sayısız defa şahit olduk." diye konuştu.
"Aydın, bu CHP'ye prim vermemeli"
Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbecilerin de tek parti faşizmi artıklarının da hiç hatırlanmadığını ya da lanetle anıldığını belirten Erdoğan, "bugünün CHP'sinin o günün bedelini ödemesi gereken atıklar olduğunu" söyledi.
Erdoğan, "Onun için Aydın, bu CHP'ye prim vermemeli. 2023'te Aydın, inanıyorum ki CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes, mektubunda da belirttiği gibi ölüsüyle bile onları silip süpürmüş, milletin gönlünde taht kurmayı başarmıştır." diye konuştu.
Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attıkları her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmelerinin sebebinin, ülkeye yaptığı hizmetler yanında bu onurlu duruşu olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizin kalkınmasını engelleyen, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet, ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın bugün de kendini belli ediyor. Ne diyor? 'Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak' diyorlar. Ey CHP'nin atıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP yönetimini habis bir ur gibi kuşatan bu zihniyet, her hayırlı esere ve hizmete karşı çıkmayı, her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi, milletinin değerlerine düşmanlık yapmayı siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir teklifleri, tek bir projeleri olmayanlar, kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Ya Allah aşkına şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan PKK'nın payandası partiyi, diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. 'Nereden geliyorsunuz' diye sorsanız, 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. 'İstikamet neresi' deseniz, yine 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. 'Ne yapacaksınız' deseniz, bu defa kimseden bir ses çıkmaz. Çünkü böyle bir dertleri, böyle bir hazırlıkları yok."
"Türkiye'yi aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız"
Erdoğan, millet olarak bu fotoğrafın yabancısı olmadıklarını belirterek, 1970'lerde, 1990'larda aynı kabusu defalarca yaşadıklarını söyledi.
"Toplum hafızamız, geri kalmışlığın ağır yükünü omuzlayarak, baskı ve zulüm altında inleyerek, umudunu kaybetme noktasına gelerek yaşadığı bu kabusları unutmadı." diyen Erdoğan, "Türkiye'yi, milletimizi bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız." ifadesini kullandı.
Erdoğan, son 20 yılda ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin üzerine inşa edecekleri büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacaklarını ve Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da desteğiyle ve duasıyla yanlarında olacağına inandıklarını aktardı.
Ülkeyi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattıklarını, hangi engelleri aştıklarını, hangi oyunları bozduklarını en iyi vatandaşların bildiğini dile getiren Erdoğan, demokrasi ve kalkınmada geldiği seviyeyi, ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girerek taçlandırmak isteyen Türkiye'nin, bunu da başaracağına olan inancını vurguladı.
"Son birkaç yıldır özellikle ekonomimizi hedef aldılar"
Bu süreçte bedeller ödediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, altyapı imkanları, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerinin altındaki tüm şer güçlerini birer birer üzerimize saldılar. Tek gayeleri, bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olarak, üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Son birkaç yıldır özellikle ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurt dışından ülkemize yapılan saldırılarda kullanılan araçları önemli ölçüde etkisiz hale getirdik."
En son kura endeksli Türk lirası dediklerini ve bütün oyunları bozduklarını belirten Erdoğan, "Başaramayacaksınız, başaramayacaklar ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.
Türkiye'nin ihracat rakamının 250 milyar dolara çıkacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz, CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içinde piyasalarda panik havası oluşturarak oynamaya çalıştılar. Geçtiğimiz ay bunun da tedbirlerini alarak yeniden istikrar ve güven iklimini tesis etme yolunda gereken adımları attık. Tabii bu arada yaşanan fahiş fiyat artışlarının ve yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı önemli ölçüde rahatlattık. Memurlarımızı rahatlattık mı? Emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç tahammül edemeyecekleri, hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti bu. İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. Bu tür dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye Ekonomi Modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı."
Sanayicilerin harıl harıl çalıştığını, kapasite büyüttüğünü, üretim artırdığını ve ihracat yaptığını kaydeden Erdoğan, "İstihdamda salgın öncesine göre 2,7 milyonluk bir artışla 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı işsiz, aşsız bırakmamak, gelecek kaygısına sürüklemek için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik." dedi.
"Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.