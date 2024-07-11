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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir

Salih Okuroğlu  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO'da) Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur." dedi.

Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." diye konuştu.

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