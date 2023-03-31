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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir." dedi.

31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç - AA

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir." dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

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