Dolar
16.66
Euro
17.34
Altın
1,811.47
ETH/USDT
1,013.10
BTC/USDT
19,081.00
BIST 100
2,379.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Zafer Fatih Beyaz   | 30.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Scholz'un NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenlendi
Konutlarda ısı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor
Asgari ücret artışında sona doğru
Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama
NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında dörtlü görüşme

NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında dörtlü görüşme