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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'dan, özel uçak "TUR" ile ayrıldı.

Özcan Yıldırım  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı

Washington

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Andrews Askeri Hava Üssü'nden, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Washington'dan ayrıldı.

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