Dolar
18.87
Euro
20.12
Altın
1,835.38
ETH/USDT
1,640.00
BTC/USDT
24,087.00
BIST 100
5,149.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Donald Trump: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da "savaş yanlısı" bir düzen olduğunu öne sürerek, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." dedi.

Tuğçenur Akgün   | 22.02.2023
Donald Trump: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı

New York

Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü kapsamında Trump, resmi sitesinde, "Başkan Trump, bitmeyen savaşlar peşinde koşan savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri kovacak" başlıklı bir video yayımladı.

"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." diyen Trump, derin devlet, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm "savaş kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu kurumlardan temizlenmesi gerektiğini savundu.

Trump, kendisinin "nesiller boyunca savaş başlatmayan tek başkan" olduğunu belirtti ve Washington'daki bürokratların tavsiyelerini reddederek çatışmalara engel olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da 2014 yılındaki ayaklanmalara o dönemki ABD yönetiminin destek verdiğini söyleyen Trump, "ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland gibi, Ukrayna'yı NATO'ya doğru yaklaştırmayı saplantı haline getirmiş insanlara sahibiz." diye konuştu.

Trump, bu insanların Irak'ta olduğu gibi uzun süredir çatışma peşinde olduğunu belirterek, yine de bunların hiçbirinin Ukrayna'nın bir yıl önce işgal edilmesini mazur göstermeyeceğini söyledi. "Ben başkanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Amerikan dış politikasına hakim olan "yozlaşmış küresel düzenden" kurtulmak gerektiğini vurguladı.

2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, kendi döneminde bu düzenin değişeceğini vurguladı. Trump, "Doğru liderlikle Ukrayna savaşını 24 saatte bitirebiliriz." diyerek, kendisinin ABD çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan yetkilileri görevlendireceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı
Depremzede kadın, yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti
İstanbul 2 Nolu Barosundan depremzedelerden avukatlık ücreti alınmaması tavsiye kararı

Benzer haberler

Donald Trump: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı

Donald Trump: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı

ABD'li vekillerden Başkan Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı

Trump: Başkanlığa aday olan herkes zihinsel yeterlilik testinden geçmeli

IMF Başkanı, Ukrayna ekonomisinde bu yıl kademeli toparlanma beklendiğini belirtti

IMF Başkanı, Ukrayna ekonomisinde bu yıl kademeli toparlanma beklendiğini belirtti
ABD Başkanı Biden: Kiev gururlu ve dimdik duruyor

ABD Başkanı Biden: Kiev gururlu ve dimdik duruyor
ABD'de "Kongre baskını görüntülerinin" Fox sunucusuna verilmesi eleştiriliyor

ABD'de "Kongre baskını görüntülerinin" Fox sunucusuna verilmesi eleştiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet