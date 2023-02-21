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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Kiev'e silah sağlayan ABD'yi Ukrayna'daki çatışmalara dahil olmakla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e silah sağlayan ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmalara dahil olduğunu bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 21.02.2023
Rusya, Kiev'e silah sağlayan ABD'yi Ukrayna'daki çatışmalara dahil olmakla suçladı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne M. Tracy'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Tracy'ye protesto notasının verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığa çağrılan Amerikan Büyükelçisi'ne, ABD'nin Kiev tarafında çatışmalara dahlinin genişlediği belirtildi. Büyükelçi'ye verilen protesto notasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah sevkiyatı, Rus askeri ve sivil altyapısına yönelik saldırıların düzenlenmesi için hedefleri içeren talimatların devredilmesi, ABD'nin çatışma tarafı olmadığı yönündeki açıklamaların aciz ve yanlış olduğunu gösterdiği vurgulandı. Kiev'e sevk edilen silahların, aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu askeri personelin meşru hedefi olduğu belirtildi."

ABD'nin Rusya ile çatışmayı derinleştirme yönünde sergilediği pozisyonun "verimsiz" olduğu vurgulanan açıklamada, "Washington, gerginliğin azaltılması için Amerikan ve NATO askerleri ile askeri teçhizatını çekme, Rusya'ya karşı düşmanca faaliyetleri durdurma yönünde adımlar atmalı." denildi.

Açıklamada, ABD'nin Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamalar konusunda açıklama getirmesi ve bu olayla ilgili soruşturma sürecine müdahale etmemesi gerektiği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Kiev'e yaptığı ziyarette, Ukrayna için 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini açıklamış, Ukrayna'yı savunmak için 50'den fazla ülkeyle yaklaşık 700 tank, binlerce zırhlı araç, 1000 topçu sistemi, 2 milyondan fazla topçu mühimmatı, 50'den fazla gelişmiş fırlatma roket sistemi ve hava savunma sistemleri taahhüt ettiklerini hatırlatmıştı.

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