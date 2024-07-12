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Tekirdağ'da otomobil kıraathane önünde oturanlara çarptı, 11 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kıraathane önünde oturanlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Mesut Karaduman  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Tekirdağ'da otomobil kıraathane önünde oturanlara çarptı, 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

H.Y'nin kullandığı 59 ABU 317 plakalı otomobil, Tepe Değirmenler Caddesi'nde kıraathane önünde oturanlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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