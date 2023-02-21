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Dünya

ABD'de "Kongre baskını görüntülerinin" Fox sunucusuna verilmesi eleştiriliyor

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, 6 Ocak Kongre baskınına ait binlerce saatlik görüntüleri Fox News kanalı sunucusu Tucker Carlson'a verdiği iddiaları tartışmalara neden oldu.

Tuğçenur Akgün   | 21.02.2023
ABD'de "Kongre baskını görüntülerinin" Fox sunucusuna verilmesi eleştiriliyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

İlk olarak Axios haber sitesinde ve ardından Amerikan basınında geniş yer bulan haberlere göre, Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Başkanı McCarthy, Fox News kanalının sunucusu Carlson'a, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına ait 41 bin saati bulan görüntülere "özel erişim" izni verdi.

Carlson'ın yapımcılarının birden fazla kamera açısını içeren görüntüleri almak için geçen hafta Kongre binasını ziyaret ettiği öne sürülen haberlere göre, görüntülerden bölümler gelecek hafta yayımlanmaya başlayacak.

"Bu görüntülerin gizli kalması için hiçbir zaman meşru bir sebep olmadı." ifadesini kullanan Carlson'a görüntülerin verilmesini, Meclisin Demokrat üyeleri eleştiriyor.

Demokrat Kongre üyesi Adam Schiff, McCarthy'nin Kongre baskını görüntülerini "sağcı propagandacı" Carlson'a teslim etmesini eleştirerek, bunun şeffaflıkla değil, "tehlikeli komplo teorilerini körüklemekle" ilgili olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi üyesi Demokrat Bennie Thompson, 6 Ocak Kongre baskınına ait söz konusu materyallerin "sorumsuzca kullanılmasının" güvenlik riskleri barındırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Başkan McCarthy, sürekli yanlış bilgi ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in zehirli propagandasını yapan Fox sunucusu Carlson'a ve yapımcılarına bu hassas görüntülere erişim izni verdiyse, Amerikan halkına bunu neden yaptığına dair bir açıklama borçludur."

Thompson, aralık ayında nihai raporu yayımlanan 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili soruşturmalara başkanlık etmişti. Fox sunucusu Carlson ise, Komite üyelerinin Kongre baskını ile ilgili "yalan söylemekle" suçlamış, "propaganda" şeklinde itham ettiği televizyonlarda canlı yayınlanan soruşturmaları Fox kanalının haber yapmamasıyla övünmüştü.

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Meclis Başkanı McCarthy ise, Kongre baskınıyla ilgili daha fazla görüntünün halkın erişimine açılması gerektiğini belirterek, "Halkın bu konuda neler olduğunu görmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan kamuoyunda, 6 Ocak Kongre baskınına ait görüntülerin Carlson'ın "özel erişimine" sunulmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

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