İran'da yaşayan Türkler, depremzedeler için seferber oldu
İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinin Urumiye şehrine bağlı Balov ve Kızıl Hangah Köyü sakinleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım malzemeleri topladı.
Tahran
Balov ve Kızıl Hangah köylerinde yaşayan İranlı Türkler, topladıkları yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere Türkiye’nin Urumiye Başkonsolosluğu'na teslim etti.
Hayırseverlikleriyle tanınan ve ihtiyacı olan herkese yardıma koşan Balov köyünün her bir ferdine, ülkemize yaptıkları 7 kamyonet yardım malzemesi için kalpten teşekkürlerimizi sunarız.— T.C. Urumiye Başkonsolosluğu (@UrumiyeKonsolos) February 19, 2023
Emanetlerini en erken vakitte deprem bölgesine ulaştıracağız. pic.twitter.com/iw0TANJTZg
Urumiye Başkonsolosluğu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Balov ile Kızıl Hangah köylülerine teşekkür ederek, yardımların en kısa süre içerisinde deprem bölgesine ulaştırılacağı bilgisini verdi.
İran halkının yaptığı yardımlar daha önce de Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu aracılığıyla deprem bölgelerine gönderilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.