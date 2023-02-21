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Dünya, Asrın felaketi

İran'da yaşayan Türkler, depremzedeler için seferber oldu

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinin Urumiye şehrine bağlı Balov ve Kızıl Hangah Köyü sakinleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım malzemeleri topladı.

Haydar Şahin   | 21.02.2023
İran'da yaşayan Türkler, depremzedeler için seferber oldu

Tahran

Balov ve Kızıl Hangah köylerinde yaşayan İranlı Türkler, topladıkları yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere Türkiye’nin Urumiye Başkonsolosluğu'na teslim etti.

Urumiye Başkonsolosluğu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Balov ile Kızıl Hangah köylülerine teşekkür ederek, yardımların en kısa süre içerisinde deprem bölgesine ulaştırılacağı bilgisini verdi.

İran halkının yaptığı yardımlar daha önce de Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu aracılığıyla deprem bölgelerine gönderilmişti.

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