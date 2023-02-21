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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'ndaki konteyner kentte incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'ndaki konteyner kentte incelemelerde bulundu

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Nurdağı'na geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, depremde üzerine kolon düşen bir kızla sohbet etti.

Vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen Erdoğan, yakınlarını kaybeden bir aileyi konteynerde ziyaret ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bir vatandaş ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte kreş ve yetişkin kurslarını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla sohbet eden Erdoğan'a bir çocuk yaptığı resmi anlattı.

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