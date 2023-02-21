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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'deki çadır kentte incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de depremzedeler için oluşturulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'deki çadır kentte incelemelerde bulundu Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Osmaniye'ye geldi.

Depremzedeler için kurulan çadır kentte vatandaşları ziyaret eden Erdoğan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konut sorunu ve diğer sıkıntıların en kısa zamanda aşılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sabır, Rabb'im sabırlar versin. Dediğim gibi bir yıl müsaade edin, sizi aç açıkta bırakmayız. Sizler bize emanetsiniz." dedi.

Çadır kentteki çocuklarla sohbet eden Erdoğan, şehit ailesiyle de bir araya geldi.

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