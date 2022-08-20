Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 341 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihi bir netice elde eden tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam aleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihî bir netice elde eden tüm millî sporcularımızı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
İslam âleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbî şükranlarımı ifade ediyorum. pic.twitter.com/BfxV4YK6sJ
Erdoğan, paylaşımında sporcuların fotoğraflarına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.