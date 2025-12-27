Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz

Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Yaralarımızı sabırla şefkatle tüm dünyaya örnek olacak dayanışmayla beraberce sardık. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Hükümetimizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işimize odaklandık. 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede ter döken 200 bin mimar, mühendis ve emekçi kardeşimizle bugünlere ulaştık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız. Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Nusayri biriz, bu toprakların bin yıllık sakinleriyiz. Nice asırlar komşuluk hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz. Etnik köken, mezhep inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı dikkatli olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez." diye konuştu

İlgili konular
