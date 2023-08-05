Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı.
Ankara
Kılıç, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Danimarka'da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kutsal kitaplara yapılan saygısızlıklar, hoşgörüsüzlüğün ve saygısızlığın acımasız bir tezahürüdür ve bu saldırılar asla fikir ve düşünce özgürlüğü ile açıklanamaz.
Danimarka'da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kutsal kitaplara yapılan saygısızlıklar, hoşgörüsüzlüğün ve saygısızlığın acımasız bir tezahürüdür ve bu saldırılar asla fikir ve düşünce özgürlüğü ile açıklanamaz.— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) August 5, 2023
Dün Danimarka Başbakanı yaptığı açıklamada bu saldırıları önemseme ve engelleme çağrısını vurguladı. En büyük temennimiz bu saldırıların bir an önce son bulması için gerekli tedbirlerin alınması ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasıdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.