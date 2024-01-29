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Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" olarak değişti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, açılışı için hazırlıkların sürdüğü Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adının "Çukurova Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirildiğini bildirdi.

Serkan Avci  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" olarak değişti Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Pehlivan, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "2023 Yılı Değerlendirme - 2024 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte yürütülen kamu yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Pehlivan, bedeli 104 milyar 60 milyon 300 bin lira olan 666 projeden 218'inin tamamlandığını söyledi.

Güvenlik ve asayiş alanındaki çalışmaları da anlatan Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl 2 milyon 739 bin 960 aramanın geldiğini, bunlardan yüzde 65'inin asılsız olduğunu belirtti.

Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde gerçekleşme oranı yüzde 89'lara ulaştı

Vali Pehlivan, Mersin-Antalya arasında çalışmaların sürdüğü Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde kent sınırlarında kalan 206 kilometrelik alanda çalışmaların tamamlandığını dile getirdi.

Projenin bitiminde Mersin kısmındaki 264 kilometrelik yolun 36 kilometre kısalacağını aktaran Pehlivan, "Geçtiğimiz yıl 3 tünel ve 1 viyadük daha hizmete açıldı. Şu anda 11 ihale bölünmüş yol ve BSK (Bitümlü sıcak karışım) çalışmaları devam ediyor. Yüzde 89 seviyesindeyiz. Birkaç sene içerisinde Akdeniz Sahil Yolu vesilesiyle Mersin ve Antalya birbirine daha da yakınlaşmış, daha konforlu ve güvenli bir seyahat imkan sunmuş olacak." diye konuştu.

Havaalanının açılışı için hazırlıklar yapılıyor

Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki çalışmalara değinen Pehlivan, şöyle devam etti:

"Hep 'Bölgesel havalimanı' olarak ifade ediliyordu ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla buranın direkt 'Çukurova Uluslararası Havalimanı' olarak açılması kararlaştırıldı. Artık proje bitti. Şu anda açılış için hazırlıklar yapılıyor. Çevre düzenlemesi ve benzeri çalışmalar zaten belirli bir noktada tamamlanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılacağı müjdesi verildi. Şu an için tarih bekleniyor. Artık ne zaman uygun görürlerse bu açıklanacaktır. Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmaları artık açılış aşamasına gelmiş durumda. Direkt 'Çukurova Uluslararası Havalimanı' olarak hizmete girecek. Şimdiden ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki gelişmeler hakkında da bilgi veren Pehlivan, kentteki tüm çalışmaların vatandaşların huzuru ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" olarak değişti
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