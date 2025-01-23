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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak 527 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel alım yerleştirme sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sayfasında ilan edildiği belirtildi.

Alınacak personelin işe yerleştirilmesiyle ilgili takvimin de Bakanlığın internet sitesinden duyurulduğunun aktarıldığı açıklamada, evrak tesliminin 27 Ocak'ta başlayacağı ve 31 Ocak'ta sona ereceği bildirildi.

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