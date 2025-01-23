Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak 527 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel alım yerleştirme sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sayfasında ilan edildiği belirtildi.
Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilecek 527 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı 👇 pic.twitter.com/cA0LPXYk26— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) January 23, 2025
Alınacak personelin işe yerleştirilmesiyle ilgili takvimin de Bakanlığın internet sitesinden duyurulduğunun aktarıldığı açıklamada, evrak tesliminin 27 Ocak'ta başlayacağı ve 31 Ocak'ta sona ereceği bildirildi.