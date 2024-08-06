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"Çember 20" operasyonlarında aranan 4 bin 517 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-20" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 517 firarinin yakalandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
"Çember 20" operasyonlarında aranan 4 bin 517 kişi yakalandı

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 firari gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.


Yakalananlardan 698'inin hırsızlık, 454'ünün dolandırıcılık, 180'inin yağma, 124'ünün adam öldürme, 131'inin cinsel suçlardan, 731'inin narkotik suçlardan, 39'unun terör suçlarından ve 458'inin de kaçakçılık ve organize suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.

Söz konusu firarilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Firari suçlular için çember daralıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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