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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'nda konuşuyor Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürüyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ford e-Transit araç teslim törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni uğurlama törenine katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin ile yapacağı çeyrek final karşılaşması ve 4 kategoride yarışacak milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/10.00-23.18) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille ekibine Hainaut Stadı'nda konuk olacak.

(Valenciennes/21.30) (Fotoğraflı)



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