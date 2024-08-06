Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ford e-Transit araç teslim törenine iştirak edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni uğurlama törenine katılacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin ile yapacağı çeyrek final karşılaşması ve 4 kategoride yarışacak milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-23.18) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille ekibine Hainaut Stadı'nda konuk olacak.
(Valenciennes/21.30) (Fotoğraflı)
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