Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda bir polis vurularak ağır yaralandı
İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu bir polisin ağır yaralandığını, çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğünü, iki kişinin yakalandığını duyurdu.
İstanbul
Valilikten yapılan açıklamada, emniyet ekiplerinin saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlediği bildirildi.
Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır. Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.
Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."