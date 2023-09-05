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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
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Gündem

CANLI: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi branş bazlı ilan edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
CANLI: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi branş bazlı ilan edeceğiz Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." dedi.

Tekin, "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini belirten Tekin, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

"Özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık"

Bakan Tekin, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde." ifadesini kullandı.

Tekin, "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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