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Ukrayna heyetinin sözcüsü, Çırağan Sarayı’nda barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İstanbul’da Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış müzakereleri sona erdi. Çırağan Sarayı’ndan yayındayız.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefet) İki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip, video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, kavganın baş aktörleri olarak manşetleri süslüyor." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun mihengi ve miğferi olacaktır. Gayemiz, ülkemizi kalkındırmak, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"En büyük arzum gerek Putin'i gerekse Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Trump'ı da yanına almak. (Rusya-Ukrayna) Ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya geleyim, böylece İstanbul'u bir barış merkezi haline getirelim”

"Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrası Avrupa ülkelerinin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından büyük memnuniyet duyuyoruz"

"Suriye Havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak. AJet şirketimiz Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça, inancımız odur ki bundan tüm komşuları, bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır"

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